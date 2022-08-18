Создание чертежей в AutoCad

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок888 просмотров

Добрый день!

Нужны следующие чертежи в AutoCad, с рамкой   Перечень чертежей:  

1. доработка по стандартам ГОСТ генплана частного участка М 1:200 

2.  План дорожных покрытий и конструкций покрытий (3 пирога)

 3. Разбивочный план 

4. Дендроплан 

4. Разбивочно-посадочный план озеленения М 1:200 

5. Сделать план организации рельефа (участок с оврагом)

 6. План земляных масс 

7. План расстановки МАФ (фонари освещения, скульптуры) 

8. Инженерные системы (3 чертежа. Они готовы их нужно только «причесать» и оформить по ГОСТу.  

AutoCAD
3 года назад
ProDucky
Ольга 
47 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
33 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Святослав
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Егор
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Чертежи и Схемы
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Чертежи

    $18

    Требуется разработать чертеж с трех сторон для проекта. Необходимо учитывать все детали и обеспечить точность схем. Ожидается качественное выполнение работы.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • . Необходимо построить на основе выданного варианта задания чертежи в

    $25

    Необходимо построить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Требуется выполнить экспликацию помещений и создать 3D-модель здания. Все работы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены в формате PDF с высоким разрешением.

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • CAD Civil 3D – Необхідно виконати оцінку рослинності в межах ЗЛ

    Виконати оцінку рослинності в межах експлуатаційної зони залізничної лінії. Необхідно імпортувати близько 1400 файлів .Las для обробки у CAD Civil. Спочатку тестове завдання з обробки одного файлу. Визначити об'єм рослинності, зміщення на 6,5 м, оцінка об'єму в 45-градусній зоні. Надати експортні дані.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инструкция по сборке мебеле

    Требуется разработать инструкцию по сборке мебели для интернет-магазина. Инструкция должна содержать подробные шаги с описанием, что и как прикручивать, а также чертежи и живые фотографии для наглядности. Пример требуется аналогичный инструкции от Икеи. Подходите к созданию материала с учетом удобства пользователей.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Здание из skechUp преобразовать для работы в Dialux evo

    Необходимо преобразовать план здания из SketchUp, упростив его для корректного открытия в Dialux Evo. Работа включает в себя модификацию модели и оптимизацию чертежей для использования в программе.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изготовления Чертежей сейфа (+ ексель таблица.)

    Необходимо разработать чертежи сейфа с размерами 1000х400х500мм, учитывая технические требования и изготовление из сортового металла. В дополнение требуется создать эксель таблицу, которая автоматически рассчитывает размеры всех комплектующих, привязывая их к чертежам с обозначениями. Исполнители из России не рассматриваются.

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект металлического подстолья из стального профиля

    $12

    Необходим проект металлического подстолья для столешницы размером 120x200 см и высотой 75 см. Изготовление из стального профиля 40x60 мм с двумя центральными ребрами и поперечными перекладинами. Учет нагрузки до 200 кг и пропусков под кабель размером 80x160 см. Бюджет 1000 рублей.

    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование редуктора для установки прокола грунта.

    Необходимо спроектировать редуктор для установки прокола грунта, используя имеющийся корпус. Работа включает подготовку полного комплекта чертежей и схем. Ожидается качественный и детализированный проект.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад