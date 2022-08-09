Изготовления Чертежей сейфа (+ ексель таблица.)

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Для основы берем сейф обычный на один замок. (ригель с одной стороны ).

Чертежи нужно выполнить с  техническими требованиями. 

Изготовления с сортового метала.

Обычных популярных позиций.

+ ексель таблица.

К примеру Нужен сейф размерами 1000х400х500мм

Эти размеры вбивают в таблицу и формула сама рассчитывает все остальные размеры, для всех комплектующих, а в чертежах они (размеры ) обозначены буквами.

На выходе получаем калькулятор в виде ексель таблицы с привязкой к чертежам и размерам.

Исполнителей с рашки просьба не беспокоить. 

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