Для основы берем сейф обычный на один замок. (ригель с одной стороны ).

Чертежи нужно выполнить с техническими требованиями.

Изготовления с сортового метала.

Обычных популярных позиций.

+ ексель таблица.

К примеру Нужен сейф размерами 1000х400х500мм

Эти размеры вбивают в таблицу и формула сама рассчитывает все остальные размеры, для всех комплектующих, а в чертежах они (размеры ) обозначены буквами.

На выходе получаем калькулятор в виде ексель таблицы с привязкой к чертежам и размерам.

Исполнителей с рашки просьба не беспокоить.