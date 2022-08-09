Проект металлического подстолья из стального профиля

Необходимо сделать проект металлического подстолья для столешницы 120 на 200 см, высота 75 см, из стального профиля 40 на 60 мм. два центральных ребра и по два поперечных с каждой стороны общий вид и детализация по элементам, нагрузка на стол до 200 кг, примерно от края на 600 будут пропуска под кабель, размером 80 на 160. Эскизы прилагаю. Бюджет 1000 Руб.