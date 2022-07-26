Доработать конструкцию биотуалета из пластика

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Закрыт1 заявка398 просмотров

Имеется образец биотуалета из пластика. Задача: доработать конструкцию так, чтобы сделать внутреннее ведро более плотно закрываемым (чтобы запахи из него как можно меньше распространялись по помещению), при этом не затрудняя его открывание и закрывание.

3 года назад
Lex-S
Ирина 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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