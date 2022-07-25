Перерисовываться чертежи в Автокад.

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Закрыт42 заявки1471 просмотр

Перерисовывать чертежу от руки замерщика в Автокад…. Чертежи очень лёгкие. Обычные прямоугольники с отверстиями под розетки и крепёж. И все. 

AutoCAD
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