Проектирование инструкции по сборке мебели в онлайн формате на примере

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт11 заявок570 просмотров

Нужно сделать инструкцию по сборке моего товара, для потенциальных покупателей моего интернет магазина. Прописать что куда нужно вставлять,что и как нужно прикручивать. С помощью моих объяснений и помощи на примере живых фотографий нужно подробно объяснить сборку.

Пример: Инструкция по сборке мебели как у Икеи

Если потребуются дополнительная информация, напишите. Жду обратной связи. Цена обсуждается, поставил примерную

3 года назад
guest_16590959068899
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Амир
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Егор
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Чертежи и Схемы
Сергей
 
63 года
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы
Людмила
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
8 отзывов
3 года назад
Иван
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
36 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн офисной подставки для ног.

    $250

    Требуется разработать дизайн подставки для ног, подходящей для офисного и домашнего использования. Подставка должна иметь возможность изменения высоты и использоваться как тумбочка. Материалы: ЛДСП и металлический профиль. Ожидаются чертежи и эскизы.

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • План Эвакуации при пожаре

    Необходим план эвакуации при пожаре для гостиничного дома площадью 350 м2 на 2 этажа. Требуется разработка чертежей и схем, подходящих в качестве образца для данного проекта.

    Чертежи и Схемы16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать проект велосипеда (по эскизу) с просчётом допустимой нагрузки.

    Требуется разработать проект складывающегося велосипеда по эскизу с учетом допусков для ЧПУ станка. Необходимо просчитать допустимую нагрузку и предложить оптимальный материал, учитывающий соотношение цены и надежности.

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактировать схемы в Visio (необходимо знание сетевых технологий)

    Требуется редактирование схем ПС-ДП для МВС с добавлением резервных каналов и проектируемого оборудования (VipNet, Huawei). Использовать проектируемые IP адреса из предоставленных файлов и следовать примерам из готовых схем. Знание сетевых технологий обязательно.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать конструкцию биотуалета из пластика

    Требуется доработка конструкции пластикового биотуалета. Необходимо улучшить герметичность внутреннего ведра для минимизации распространения запахов, сохранив при этом удобство открывания и закрывания. Чертежи и схемы уже имеются.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Планировка и не большой чертеж

    Требуется разработать небольшой чертеж для домика площадью 25 м². Необходимо расставить окна по стенам, а также спроектировать санузел. Укажите все необходимые размеры и детали для реализации проекта.

    Чертежи и Схемы29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовываться чертежи в Автокад.

    Необходимо перерисовать чертежи от руки в Автокад. Чертежи простые, содержат обычные прямоугольники с отверстиями под розетки и крепеж. Ожидается качественное выполнение и точное соответствие оригиналу.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чертежи пульта для 3Д принтера по эскизу

    Необходимо разработать чертежи пульта дистанционного управления, включая пластиковый корпус и резиновые кнопки (4 штуки) как одну деталь. Требуется опыт в разработке и изготовлении подобных устройств с практическим тестированием.

    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мне нужно доделать чертежи в архикаде по моему тз

    Требуется доработка чертежей в ArchiCAD согласно техническому заданию. Необходимо добавить осветительные приборы, розетки, теплые полы и развёртки. Работа должна быть выполнена качественно и в срок.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чертеж в AutoCad

    Требуется разработать чертеж в AutoCAD. В процессе выполнения задания будут предоставлены необходимые видеоматериалы и чертежи для точного выполнения работы.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы32 заявки
    Закрыт
    3 года назад