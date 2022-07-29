Нужно сделать инструкцию по сборке моего товара, для потенциальных покупателей моего интернет магазина. Прописать что куда нужно вставлять,что и как нужно прикручивать. С помощью моих объяснений и помощи на примере живых фотографий нужно подробно объяснить сборку.

Пример: Инструкция по сборке мебели как у Икеи

Если потребуются дополнительная информация, напишите. Жду обратной связи. Цена обсуждается, поставил примерную