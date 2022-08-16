Необходимо построить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Требуется выполнить экспликацию помещений и создать 3D-модель здания. Все работы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены в формате PDF с высоким разрешением.
Чертежи
Сделать чертеж с 3 сторон
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Заявки фрилансеров
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