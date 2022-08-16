Инструкция по сборке мебеле

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка200 просмотров

Нужно сделать инструкцию по сборке моего товара, для потенциальных покупателей моего интернет магазина. Прописать что куда нужно вставлять,что и как нужно прикручивать. С помощью моих объяснений и помощи на примере живых фотографий нужно подробно объяснить сборку.

Пример: Инструкция по сборке мебели как у Икеи

Если потребуются дополнительная информация, напишите. Жду обратной связи. Цена обсуждается, поставил примерную

3 года назад
guest_16590959068899
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EgorKuroedov
Егор 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
$50
5 дней
Отлично сработались, нашли понимание над работой. Делали инструкцию по сборке мебели. Советую данного специалистом над любыми работами в сфере 3D моделирования и того, что связанно с чертежами и схемами.
Адекватный заказчик с четким понемаением того, что ему нужно.

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EgorKuroedov
Егор 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
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