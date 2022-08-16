Необходимо преобразовать план здания из SketchUp, упростив его для корректного открытия в Dialux Evo. Работа включает в себя модификацию модели и оптимизацию чертежей для использования в программе.
Инструкция по сборке мебеле
Нужно сделать инструкцию по сборке моего товара, для потенциальных покупателей моего интернет магазина. Прописать что куда нужно вставлять,что и как нужно прикручивать. С помощью моих объяснений и помощи на примере живых фотографий нужно подробно объяснить сборку.
Пример: Инструкция по сборке мебели как у Икеи
Если потребуются дополнительная информация, напишите. Жду обратной связи. Цена обсуждается, поставил примерную
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать чертежи сейфа с размерами 1000х400х500мм, учитывая технические требования и изготовление из сортового металла. В дополнение требуется создать эксель таблицу, которая автоматически рассчитывает размеры всех комплектующих, привязывая их к чертежам с обозначениями. Исполнители из России не рассматриваются.Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Необходим проект металлического подстолья для столешницы размером 120x200 см и высотой 75 см. Изготовление из стального профиля 40x60 мм с двумя центральными ребрами и поперечными перекладинами. Учет нагрузки до 200 кг и пропусков под кабель размером 80x160 см. Бюджет 1000 рублей.Чертежи и Схемы7 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется разработать дизайн подставки для ног, подходящей для офисного и домашнего использования. Подставка должна иметь возможность изменения высоты и использоваться как тумбочка. Материалы: ЛДСП и металлический профиль. Ожидаются чертежи и эскизы.Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо спроектировать редуктор для установки прокола грунта, используя имеющийся корпус. Работа включает подготовку полного комплекта чертежей и схем. Ожидается качественный и детализированный проект.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать инструкцию по сборке мебели для интернет-магазина. Включить подробные чертежи и схемы, описывающие, как вставлять и прикручивать детали. Инструкция должна быть понятной и наглядной, с использованием живых фотографий для иллюстрации процесса, аналогично инструкциям от Икеи.Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим план эвакуации при пожаре для гостиничного дома площадью 350 м2 на 2 этажа. Требуется разработка чертежей и схем, подходящих в качестве образца для данного проекта.Чертежи и Схемы16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать проект складывающегося велосипеда по эскизу с учетом допусков для ЧПУ станка. Необходимо просчитать допустимую нагрузку и предложить оптимальный материал, учитывающий соотношение цены и надежности.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется редактирование схем ПС-ДП для МВС с добавлением резервных каналов и проектируемого оборудования (VipNet, Huawei). Использовать проектируемые IP адреса из предоставленных файлов и следовать примерам из готовых схем. Знание сетевых технологий обязательно.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 года назад