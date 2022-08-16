Необхідно швидко створити однолінійні схеми електрощитів на основі блокових та електричних принципових схем. Ваша задача - зібрати формальні-гостівські схеми для пакета документації. Зразок надається.
Рассчет сечений трубопроводов отопления, воздуховодов вентиляции
Имеем проект в стадии П по разделу ОВ. Проект включает в себя принципиальные схемы систем и планы с архитектурными размерами по осям и
высотными отметками.
Необходимо:
1. По системе отопления - рассчитать сечения трубопроводов отопления, нанести сноски с сечениями на план, составить спецификацию
элементов трубопроводов и фасонных частей. Стартовый диаметр известен,
обозначен в схеме теплового пункта, оконечные диаметры на отопительных
приборах известны.
2. По системе теплоснабжения приточных установок - аналогично. Стартовый диаметр известен, обозначен в схеме теплового пункта,
оконечные диаметры смесительных узлов предоставлю.
3. По ИТП - составить спецификацию оборудования. Подробная принципиальная схема дана.
4. По системе вентиляции и дымоудаления - рассчитать сечения воздуховодов, нанести сноски на планы, составить спецификацию
воздуховодов, фасонных частей, оконечных воздухораспределителей.
Спецификацию вент. установок и вентиляторов предоставлю.
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