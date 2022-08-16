Имеем проект в стадии П по разделу ОВ. Проект включает в себя принципиальные схемы систем и планы с архитектурными размерами по осям и

высотными отметками.

Необходимо:

1. По системе отопления - рассчитать сечения трубопроводов отопления, нанести сноски с сечениями на план, составить спецификацию

элементов трубопроводов и фасонных частей. Стартовый диаметр известен,

обозначен в схеме теплового пункта, оконечные диаметры на отопительных

приборах известны.

2. По системе теплоснабжения приточных установок - аналогично. Стартовый диаметр известен, обозначен в схеме теплового пункта,

оконечные диаметры смесительных узлов предоставлю.

3. По ИТП - составить спецификацию оборудования. Подробная принципиальная схема дана.

4. По системе вентиляции и дымоудаления - рассчитать сечения воздуховодов, нанести сноски на планы, составить спецификацию

воздуховодов, фасонных частей, оконечных воздухораспределителей.

Спецификацию вент. установок и вентиляторов предоставлю.