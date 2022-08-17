Задача такая, нужен ПГС инженер проектировщик, который связан с металокаркакасами а именно Лестницы нужно создать макеты Лестниц разного конструктива ( Монокасаур, Зигзак и т.д) и просчитать их по себестоимости материалу

Нужен профессионал, с этой задачей быстро справиться можно