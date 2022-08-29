Требуется разработать инструкцию по сборке мебели для интернет-магазина. Инструкция должна содержать подробные шаги с описанием, что и как прикручивать, а также чертежи и живые фотографии для наглядности. Пример требуется аналогичный инструкции от Икеи. Подходите к созданию материала с учетом удобства пользователей.