Нужно сделать чертёж детали.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт25 заявок1085 просмотров

Нужно делать чертежи деталей. В формате pdf, dxf, 3D

3 года назад
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