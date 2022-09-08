Требуется профессиональное оформление интернет-магазина на платформе Shopify. Задача включает разработку уникального дизайна, учитывающего удобство пользования и визуальную привлекательность.
Доработки по Opencart
Адаптировать шаблон с модулями. Шаблон купелн, модули тоже, но оно вместе не очень работает.
Сейчас есть такие задачи:
1. Был куплен модуль вариативности ( https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=35173 ), все почти работает (на базовом шаблоне все ок, на купленном не совсем), только при смене вариативности не меняется код и цена товара. При этом вариация товара добавляется верная в корзину
2. Вывести вариации на страницу каталога (или просто вывести как список или дать возможность выбрать вариацию и доавить в корзину) как вот тут https://prnt.sc/hwdSnsUlm_wb
Заявки фрилансеров
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