Необходимо решить проблему с отправкой писем через контактную форму в Opencart 1.5. Администратор не получает уведомления о заказах, хотя клиенты получают свои письма. Используется способ отправки Mail с мылом на Gmail. Требуется диагностика и решение проблемы.
Интеграция интернет-магазина на WP к СБИСу по API
Задачи:
- Синхронизация остатков и каталога СБИСа с интернет-магазином через API
- Регистрация чека через API
Интересует бюджет/сроки.
Заявки фрилансеров
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