Интеграция интернет-магазина на WP к СБИСу по API

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок1249 просмотров

Задачи:

- Синхронизация остатков и каталога СБИСа с интернет-магазином через API

- Регистрация чека через API

Интересует бюджет/сроки.

WordPress
3 года назад
guest_16457067311054
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Заявки фрилансеров

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Евгений
 
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