Cоздать готовый интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен15 заявок1197 просмотров

Cоздать готовый интернет магазин например на вордпресс, с загрузкой, учетом товаров, выгрузки на порталы типа пром, розетка, гугл шопинг.

WordPress
3 года назад
imcar
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$350
21 день
Escrow
Валерий настоящий профессионал своего дела. Создал сайт - интернет магазин с нуля по моим требованием. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Четкая постановка задачи, всегда на связи ! Приятный в общении заказчик.

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитро
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назар
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
90 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
3 года назад
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
Алмаз
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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