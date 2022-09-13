Доработка сайта интернет-магазина

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Закрыт3 заявки400 просмотров

Необходимо доработать дизайн сайта интернет-магазина купальников https://pink-mermaid.ru/Платформа Flexbe. Цвет бренда - розовый. Pink Mermaid — бренд с огромной идеологией и амбициями. Наша цель как бизнеса состоит в том, чтобы стать одним из основных игроков на рынке роскошной одежды для отдыха, которая изготавливается с вниманием к деталям. Бренд для тех, кто хочет иметь высококачественные, эксклюзивные, с роскошным дизайном купальники. Референсы - Victoria's Secret и AgentProvocateurТребования:- Сайт-конструктор- Создание продающего дизайна!Задачи:- Заполнить всю контактную информацию- Разместить фото 5 моделей купальников с фото, видео и описанием- Настроить оплату на сайтеПросьба в откликах прикреплять ссылку на портфолио.

3 года назад
guest_16630903074815
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Был
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Заявки фрилансеров

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