Необходима интеграция интернет-магазина на WordPress с системой СБИС через API. Задачи включают синхронизацию остатков и каталога, а также регистрацию чеков. Укажите бюджет и сроки выполнения.
Доработка сайта интернет-магазина
Необходимо доработать дизайн сайта интернет-магазина купальников https://pink-mermaid.ru/Платформа Flexbe. Цвет бренда - розовый. Pink Mermaid — бренд с огромной идеологией и амбициями. Наша цель как бизнеса состоит в том, чтобы стать одним из основных игроков на рынке роскошной одежды для отдыха, которая изготавливается с вниманием к деталям. Бренд для тех, кто хочет иметь высококачественные, эксклюзивные, с роскошным дизайном купальники. Референсы - Victoria's Secret и AgentProvocateurТребования:- Сайт-конструктор- Создание продающего дизайна!Задачи:- Заполнить всю контактную информацию- Разместить фото 5 моделей купальников с фото, видео и описанием- Настроить оплату на сайтеПросьба в откликах прикреплять ссылку на портфолио.
Заявки фрилансеров
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