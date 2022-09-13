Натяжка готовой верстки на 1C Битрикс (Малый бизнес)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки255 просмотров

Всем привет.

Необходима натяжка готовой верстки на 1C Битрикс.

Сайт представляет из себя Интернет-магазин без онлайн оплаты.

Лицензия Малый бизнес куплена.

По срокам 1 - 1.5 мес.

Верстку и ТЗ скину кандидатам.

Не надо откликаться студиям и командам.

Пишите только непосредственно исполнители и прикладывайте 3-4 примера последних работ на битриксе.

Если нет времени заниматься проектом - тоже не отвечайте пожалуйста. Начать надо сегодня.

3 года назад
eXtatic
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6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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