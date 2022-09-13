Необходима интеграция интернет-магазина на WordPress с системой СБИС через API. Задачи включают синхронизацию остатков и каталога, а также регистрацию чеков. Укажите бюджет и сроки выполнения.
Натяжка готовой верстки на 1C Битрикс (Малый бизнес)
Всем привет.
Необходима натяжка готовой верстки на 1C Битрикс.
Сайт представляет из себя Интернет-магазин без онлайн оплаты.
Лицензия Малый бизнес куплена.
По срокам 1 - 1.5 мес.
Верстку и ТЗ скину кандидатам.
Не надо откликаться студиям и командам.
Пишите только непосредственно исполнители и прикладывайте 3-4 примера последних работ на битриксе.
Если нет времени заниматься проектом - тоже не отвечайте пожалуйста. Начать надо сегодня.
Заявки фрилансеров
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