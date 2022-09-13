Всем привет.

Необходима натяжка готовой верстки на 1C Битрикс.

Сайт представляет из себя Интернет-магазин без онлайн оплаты.

Лицензия Малый бизнес куплена.

По срокам 1 - 1.5 мес.

Верстку и ТЗ скину кандидатам.

Не надо откликаться студиям и командам.

Пишите только непосредственно исполнители и прикладывайте 3-4 примера последних работ на битриксе.

Если нет времени заниматься проектом - тоже не отвечайте пожалуйста. Начать надо сегодня.