Доработать корзину интернет-магазина на Tilda

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Закрыт5 заявок189 просмотров

Сделать так, чтобы товары "не в наличии" были недоступны для клика в карточке заказа. Пример на скрине

Каталог загружен через встроенный раздел "товары" в тильде.

Tilda
3 года назад
guest_16630468234574
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Умар
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Степан
 
23 года
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Был
2 года назад
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