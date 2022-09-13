Необходима интеграция интернет-магазина на WordPress с системой СБИС через API. Задачи включают синхронизацию остатков и каталога, а также регистрацию чеков. Укажите бюджет и сроки выполнения.
Доработать корзину интернет-магазина на Tilda
Сделать так, чтобы товары "не в наличии" были недоступны для клика в карточке заказа. Пример на скрине
Каталог загружен через встроенный раздел "товары" в тильде.
Заявки фрилансеров
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