Требуется разработать код для скрытия текста, который дублирует информацию с выделением на карточках товаров в системе Тильда. Код должен работать на всех карточках, чтобы предотвратить отображение ненужного текста для более чем 3000 товаров. Укажите, как именно скрыть текст и обеспечьте его применимость на всех страницах.