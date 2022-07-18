Требуется разработка плагина для WordPress, который будет выводить списки автомобилей в очереди загрузки и выгрузки. Ввод данных осуществляется вручную на неиндексируемой странице без привязки ролей. Плагин должен поддерживать добавление и удаление данных в обеих очередях и выводить 2 таблицы через шорткоды с 5 столбцами в каждой.