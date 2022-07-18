Необходимо сверстать сайт по предоставленному дизайну и разработать админку для управления базой данных. Важно обеспечить корректное отображение на мобильных устройствах и стабильную работу функционала. Укажите цену и сроки выполнения.
HTML/css верстка под pdf файл (dompdf/dompdf)
Выбранный исполнитель
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