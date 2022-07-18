HTML/css верстка под pdf файл (dompdf/dompdf)

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка276 просмотров

HTML/css верстка под pdf файл (dompdf/dompdf). Есть пару файлов под работу!

CSSHTML
3 года назад
ivanweblance1333
Алексеев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kamamberus
Кахабер 
23 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$24
1 день
Escrow
Внес нужные правки, хорошо сделал работу!
Терпеливо относится к ошибкам, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Kamamberus
Кахабер 
23 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

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