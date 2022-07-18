Установлены модули оплаты ,в админке включены, доступы предоставлены в группе пользователей, но в карточке они не отображаются.

Точнее при загрузке появляются и резко пропадают.

Может чего-то не хватает.

Работы для спеца в OpenCart на 5-10 минут.

Доступ к админке предоставлю.

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