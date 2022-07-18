Отобразить способ оплаты в OpenCart ocStore 2.3.0.2.3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка166 просмотров

Установлены модули оплаты ,в админке включены, доступы предоставлены в группе пользователей, но в карточке они не отображаются.

Точнее при загрузке появляются и резко пропадают.

Может чего-то не хватает.

Работы для спеца в OpenCart на 5-10 минут.

Доступ к админке предоставлю.

Оставляйте свой телеграм

ocStoreOpencart
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Крутой программист и хороший человек. Моментально нашёл и исправил проблему. Супер. Однозначно буду сотрудничать в дальнейшем.
Понятное задание,всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

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