Настройка бота в телеграмм

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок492 просмотра

Редактирование бота в телеграмме, перенастройка, дополнение функций.

Для контролирования потока клиентов, оплаты услуг и размещение заявки.

3 года назад
guest_16581698087797
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$60
3 дня
Escrow
Работа выполнена, все отлично и в срок.
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

Кристофер
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ігор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Фронтенд

    $892

    Требуется фронтенд разработчик с опытом работы по подключению сайта к кошелькам Metamask/Trustwallet. Задачи включают отправку запросов на апрув токенов и взаимодействие с API etherscan и bscscan. Идеально, если есть опыт решения подобных задач или понимание, как быстро разобраться со скриптом.

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь, поправить путь при импорте React страницы на уже готовый сайт

    Требуется помощь в исправлении путей при импорте React страницы на готовый сайт. Проблемы с отображением контента связаны с неверными путями, что мешает загрузке изображений и шрифтов. Необходимо разобраться с конфигурацией и .htaccess, чтобы успешно залить сайт на хостинг.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отобразить способ оплаты в OpenCart ocStore 2.3.0.2.3

    $5

    Необходимо исправить проблему с отображением модуля оплаты в OpenCart ocStore 2.3.0.2.3. Модули включены, доступы предоставлены, но данные исчезают при загрузке. Задача займет 5-10 минут. Доступ к админке будет предоставлен.

    ocStoreOpencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-сайт . Программирование

    $500

    Требуется опытный верстальщик для реализации веб-дизайна сайта ресторана. Необходимо провести процесс от готового макета до функционирующего сайта для зарубежного клиента. Ищем специалиста для возможного дальнейшего сотрудничества.

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii2

    Требуется завершение задач по веб-программированию на Yii2. Необходимо доработать верстку, реализовать страницу статистики и функционал для полигонов. Администратор должен иметь возможность создавать полигоны на карте, а система определять, находится ли метка пользователя внутри полигона и к какому Кладбищу она относится.

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Необходимо доработать сайт на Laravel, включающий интеграцию с API для отправки корзины и заказов, настройку восстановления пароля и отправку e-mail, а также управление пользователями и заказами через админку. Также требуется реализовать возможность выгрузки платежек в Excel.

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Напишите консольный php скрипт, который будет собирать участников указ

    Разработайте консольный PHP-скрипт для сбора участников указанного сообщества ВКонтакте. Используйте метод execute для оптимизации запросов, чтобы получить до 25,000 участников за один запрос. Скрипт должен извлекать имя, фамилию, дату рождения, возраст, страну и город участников и сохранять эти данные в коллекцию базы данных MongoDB. В конце работы скрипта необходимо вывести количество собранных участников.

    MongoDBPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Shopware проект

    Ищется специалист для верстки на платформе Shopware 6. Опыт работы с данной платформой не обязателен, есть возможность ознакомиться с документацией. Проект основан на PHP и Symphony.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад