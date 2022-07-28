Требуется фронтенд разработчик с опытом работы по подключению сайта к кошелькам Metamask/Trustwallet. Задачи включают отправку запросов на апрув токенов и взаимодействие с API etherscan и bscscan. Идеально, если есть опыт решения подобных задач или понимание, как быстро разобраться со скриптом.
Настройка бота в телеграмм
Редактирование бота в телеграмме, перенастройка, дополнение функций.
Для контролирования потока клиентов, оплаты услуг и размещение заявки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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