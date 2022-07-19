Wordpress налаштування вікна управління згодою

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Закрытнет заявок279 просмотров

До Wp підключен код сервісу https://www.consentmanager.net/

Треба правильно налаштувати роботу вікна згоди з куками, щоб якщо користувач іх виключає - то вони блокуються, якщо дозволяє - активувати.

Зараз, в автоматичному режимі блокуються майже всі куки, без можливості розблокувати з вікна. А в ручному режимі вони навпаки всі розблоковані, і щоб правильно налаштувати судячи з мануалу треба додавати спеціальні теги

https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/how-to-block-third-party-codes-cookies-if-no-consent-is-given

Частина куків від гугла, частина генерується на сайті через розширення вордпреса Jetpack.

Доступи до кабінету сервісу, та сайту будут надані розробнику.

Хто може зробити, пишіть ціну та сроки.

WordPress
3 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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