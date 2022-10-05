Скрипт на python - склонении слов через pymorphy2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки578 просмотров

Скрипт должен работать следующий образом:

1. на входе csv или txt со списком запросов (тысячи запросов)

2. считываем файл и для каждого запроса создаем таблицу с падежами https://prnt.sc/HR0m-7QePXyX

3. полученный массив данных кладем в файлик csv (таблица где каждая строка это: исходный запрос, падеж1, падеж2, и так далее)

нужен сам скрипт, который можно использовать в jupiter notebook

Python
3 года назад
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

mikhail_shurov
Михаил Шуров 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
$15
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

mikhail_shurov
Михаил Шуров 
20 лет
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