Скрипт должен работать следующий образом:

1. на входе csv или txt со списком запросов (тысячи запросов)

2. считываем файл и для каждого запроса создаем таблицу с падежами https://prnt.sc/HR0m-7QePXyX

3. полученный массив данных кладем в файлик csv (таблица где каждая строка это: исходный запрос, падеж1, падеж2, и так далее)

нужен сам скрипт, который можно использовать в jupiter notebook