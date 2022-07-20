Yii переделать страницу статистики

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Закрыт2 заявки442 просмотра

Нужно полностью переделать страницу статистики на сайте Yii2. Вот, как должна выглядеть (фигма): https://www.figma.com/file/sok0VnSOnaveC5DWnl5W9H/Untitled?node-id=0%3A1

Сейчас она выглядит так (прикреплю скриншот). Статистика находится на аккаунте админа, доступ дам в ЛС.

Бюджет ограничен, предлагайте разумную цену. Команды разработчиков прошу не волновать.

Сроки до субботы 

FigmaNode.jsYii
3 года назад
sasha_solo03
Александр 
22 года
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Был
4 дня назад

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Игорь
 
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