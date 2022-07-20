Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.
Yii переделать страницу статистики
Нужно полностью переделать страницу статистики на сайте Yii2. Вот, как должна выглядеть (фигма): https://www.figma.com/file/sok0VnSOnaveC5DWnl5W9H/Untitled?node-id=0%3A1
Сейчас она выглядит так (прикреплю скриншот). Статистика находится на аккаунте админа, доступ дам в ЛС.
Бюджет ограничен, предлагайте разумную цену. Команды разработчиков прошу не волновать.
Сроки до субботы
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