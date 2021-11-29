Добрый день ! Меня зовут Андрей . Проф. навыки : html /css/python/wp

Главное для меня, качество работы!

Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, Python3

Заказ будет выполнен качественно и в срок.

-не беру предоплат

-всегда на связи

-всегда доведу дело до конца

-предоставляю отчёты по проделанной работе

Оплата:

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Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: 8-965-911-68-51

WhatsApp: 8-965-911-68-51

Viber: 8-965-911-68-51