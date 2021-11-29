Добрый день ! Меня зовут Андрей . Проф. навыки : html /css/python/wp
Главное для меня, качество работы!
Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, Python3
Заказ будет выполнен качественно и в срок.
-не беру предоплат
-всегда на связи
-всегда доведу дело до конца
-предоставляю отчёты по проделанной работе
Оплата:
Qiwi кошелёк
Яндекс Деньги
WebMoney
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: 8-965-911-68-51
WhatsApp: 8-965-911-68-51
Viber: 8-965-911-68-51
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- "ice cream" адаптивная верстка54 просмотра
- Верстка55 просмотров
- Верска64 просмотра