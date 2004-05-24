<Взлом пентагона на чистом HTML/>

Привет (´• ω •`)ﾉ

✌ О себе, а также о преимуществах работы со мной.

Занимаюсь адаптивной и кроссбраузерной версткой сайтов. Очень ответственно отношусь к срокам, все делаю точно в СРОК! Работая со мной, вы получите максимально качественную верстку за минимальную цену! А также чистый, хорошо продуманный и оптимизированный код.

Связь со мной.

Telegram: https://t.me/coddy1

✅ Коротко о моих навыках и умениях.

🔥 HTML5 🔥

Скелет страницы.

🔥 CSS3 🔥

Стиль страницы.

🔥 Native JS 🔥

Интерактив на странице.

🔥 SCSS 🔥

Препроцессор CSS, который ускоряет разработку.

🔥 FlexBox 🔥

Является моделью веб-макета CSS3. Он находится на стадии рекомендации кандидата W3C. Гибкая компоновка позволяет автоматически размещать адаптивные элементы в контейнере в зависимости от размера экрана.

🔥 БЭМ 🔥

Компонентный подход к веб-разработке. В его основе лежит принцип разделения интерфейса на независимые блоки. Он позволяет легко и быстро разрабатывать интерфейсы любой сложности и повторно использовать существующий код.

🔥 Gulp 🔥

Таск-менеджер для автоматического выполнения часто используемых задач, которое также ускоряет разработку.

🔥 Responsive 🔥

Нормальное отображение сайта на компьютерах, планшетах, телефонах и других устройств.