Привет (´• ω •`)ﾉ
✌ О себе, а также о преимуществах работы со мной.
Занимаюсь адаптивной и кроссбраузерной версткой сайтов. Очень ответственно отношусь к срокам, все делаю точно в СРОК! Работая со мной, вы получите максимально качественную верстку за минимальную цену! А также чистый, хорошо продуманный и оптимизированный код.
Связь со мной.
Telegram: https://t.me/coddy1
✅ Коротко о моих навыках и умениях.
🔥 HTML5 🔥
Скелет страницы.
🔥 CSS3 🔥
Стиль страницы.
🔥 Native JS 🔥
Интерактив на странице.
🔥 SCSS 🔥
Препроцессор CSS, который ускоряет разработку.
🔥 FlexBox 🔥
Является моделью веб-макета CSS3. Он находится на стадии рекомендации кандидата W3C. Гибкая компоновка позволяет автоматически размещать адаптивные элементы в контейнере в зависимости от размера экрана.
🔥 БЭМ 🔥
Компонентный подход к веб-разработке. В его основе лежит принцип разделения интерфейса на независимые блоки. Он позволяет легко и быстро разрабатывать интерфейсы любой сложности и повторно использовать существующий код.
🔥 Gulp 🔥
Таск-менеджер для автоматического выполнения часто используемых задач, которое также ускоряет разработку.
🔥 Responsive 🔥
Нормальное отображение сайта на компьютерах, планшетах, телефонах и других устройств.
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