Бюджет небольшой, сразу извиняюсь перед акулами фриланса, но нужен относительно молодой(по опыту работы), начинающий специалист, по заданию всё стандартно, ничего сверхсложного нету. Что требуется: Установка на WordPress вёрстки(вёрстка уже готова), натяжка на ACF ...
Cайт для компании по стройке крыш
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