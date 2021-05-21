Создание сайта-визитки

$220
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Закрыт40 заявок1740 просмотров

необходим специалист для создания сайта-визитки тур агенства занимающегося организацией экскурсий. Основные требования к исполнителю: пунктуальность, ответственность, креативность,  мобильность, Обязательное требование - предоставить образцы работ. Если сотрудничество станет успешным -  возможно продолжение работы в других проектах на долгосрочной основе. 

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