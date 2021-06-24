Сделать под ключ сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка124 просмотра

Приветствую, сайт на 2 страницы. Все блоки простые и с анимациями.

Нужно сделать:

1) дизайн в фигме

2) верстку

3) seo

4) выгрузить на хостинг

Если согласны, то вышлю подробности

Figma
4 года назад
onlyo2699
Артем 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jabatoad
Даниил 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1000
30 дней
Спасибо Даниилу за сайт, уточнял каждый момент со мной в телеграмме. Все получилось как я хотел изначально. Рекомендую
Интересный проект. Спасибо Артему, что всегда был на связи в телеграмме и отвечал на непонятные моменты, даже очевидные

Заявки фрилансеров

jabatoad
Даниил 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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