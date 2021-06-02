Сайт под ключ (примерная копия уже существующего)

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Закрыт24 заявки1940 просмотров

Предоставляем:

Референт сайта, желаемый функционал, тексты, фото, видео контент.

Сайт представительства

Нужны:

- создать сайт с нуля по аналогии в референсом (PHP)

- настроить оптимизацию

- разместить материалы

- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ).

- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо, (примерно 1-2 в месяц не чаще).

- коммуникации по оплате хостинга, доменных имен.

SEO продвижение сайта.

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PHP
4 года назад
lav_by
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
32 года
4 года в сервисе
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4 года назад
Юрий
 
70 лет
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Олег
 
44 года
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Евгений
 
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21 минуту назад
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Лучший разработчик сайтов марта
Илья
 
32 года
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3 года назад
70 отзывов
4 года назад
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3 дня назад
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53 года
12 лет в сервисе
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5 дней назад
11 отзывов(-2)
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Ксения
 
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18 дней назад
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Сайты «под ключ»
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Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
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онлайн
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Артем
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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25 лет
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Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Семен
 
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2 месяца назад
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Кирилл
 
27 лет
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4 года назад
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