Добрый день, Ищу разработчика для сайта знакомст
Сайт под ключ (примерная копия уже существующего)
Предоставляем:
Референт сайта, желаемый функционал, тексты, фото, видео контент.
Сайт представительства
Нужны:
- создать сайт с нуля по аналогии в референсом (PHP)
- настроить оптимизацию
- разместить материалы
- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ).
- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо, (примерно 1-2 в месяц не чаще).
- коммуникации по оплате хостинга, доменных имен.
SEO продвижение сайта.
Титулы, описание, мета-теги, теги...
Заявки фрилансеров
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