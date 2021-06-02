Сайт под ключ (примерная копия уже существующего)

Предоставляем:

Референт сайта, желаемый функционал, тексты, фото, видео контент.

Сайт представительства

Нужны:

- создать сайт с нуля по аналогии в референсом (PHP)

- настроить оптимизацию

- разместить материалы

- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ).

- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо, (примерно 1-2 в месяц не чаще).

- коммуникации по оплате хостинга, доменных имен.

SEO продвижение сайта.

Титулы, описание, мета-теги, теги...