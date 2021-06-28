создание сайтов в тильда

Посмотрите мое портфолио https://www.behance.net/zolotoy-alc8e7 Окончил 6-ти месячный курс Web дизайна. Работаю в Тильда, фигма, фотошоп, афтер эффект. Прототип будущего сайта выполню бесплатно, после утверждения Вами прототипа

формируется цена. Зеро блок от 2000 до 3000 в зависимости от эффектов ( можно

посмотреть здесь https://ruf65.ru/njhns, https://ruf65.ru/page17899324.html, https://ruf65.ru/page18482060.html, https://ruf65.ru), Стандартный блок от 750 до 1000, написание текста до 3000р. Кроме того прошу учесть , что необходимо будет

оплатить Хостинг (Это Тильда) на год 6000, или на месяц 750 и домен ( в случае

оплаты за год Тильда предоставляет домен в подарок) Подключение домена и

выполнение первичных настроек СЕО входит в стоимость моей работы и не

оплачивается дополнительно. С уважением, Кожевников Юрий Федорович