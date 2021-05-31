Нужно сделать свежий дизайн, как на тильте, но на теме Диви. Присылайте свои работы и прайс, без опыта работы на этом плагине не принимаю. Крайний случай Элементоре
Создание хронометражей для Михаил Князькин
Создание хронометражей для Михаил Князькин
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимый объём работ: 1. Зарегистрировать доменное имя; 2. Найти вменяемый хостинг; 3. Написать сайт-визитку с функцией бронирования багажа и возможностью переключения на 3-5 языков.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Сделать хороший многостраничный сайтСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Нужно настроить отображение картинки слайдера в мобильной версии сайта. Плагин Metaslider.. Мой телеграм в контакта и описанииСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно запустить простенькую витрину товаров с XML фидов партнерской сети с периодическим обновлением по крону. Подойдет Wordpress с шаблонным дизайном или Ваши варианты. Более подробно можем обсудить в ЛС.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо посадить, доверстать сайт на woprress, частично верстка есть, дизайн в фигме. Работаем без авансов, оплата по факту, либо разбиваем на этапы. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1PpxS2IOSo2jtycvghK83dtDqbS64QmyS0sobsjM5fnU/edit#heading=h.llombqq6oltd От вас стоимость и срок. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад