Нужно сделать свежий дизайн, как на тильте, но на теме Диви. Присылайте свои работы и прайс, без опыта работы на этом плагине не принимаю. Крайний случай Элементоре
Разобраться с iframe
Добрый день!
Хотим вставить на своём сайте iframe на сайт партнёра, но на сайте парнётра стоит как-то блокировка, если открывать сайт партнёра через iframe.
Задача сделать так, чтобы мы могли октрыть сайт партёра через iframe.
Предложения в духе "попросить партнёра снять ограничения не предлагать".
Ссылку партёнра надо открывать с мобильного устройства и под гео ZA.
p.S.
Знаем что можно как-то это сделать, если поработать с параметрами loacation, windows, refer и тд.
Оплата БС или пост оплата.
АНтибот 15+1=?
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