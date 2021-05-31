Разобраться с iframe

Добрый день!

Хотим вставить на своём сайте iframe на сайт партнёра, но на сайте парнётра стоит как-то блокировка, если открывать сайт партнёра через iframe.

Задача сделать так, чтобы мы могли октрыть сайт партёра через iframe.

Предложения в духе "попросить партнёра снять ограничения не предлагать".

Ссылку партёнра надо открывать с мобильного устройства и под гео ZA.

p.S.

Знаем что можно как-то это сделать, если поработать с параметрами loacation, windows, refer и тд.

Оплата БС или пост оплата.

АНтибот 15+1=?