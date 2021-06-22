Создать сайт визитку

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Завершен18 заявок1896 просмотров

Нужно создать сайт визитку , полностью оптимизированного для поисковиков, для таксопарка по работе С Премиальным сегментом (Яндекс Ultima, Wheely). должны быть под домены для некоторых городов.

Пример сайта. https://wheely.com/ru

Антиспам  "ТАКСИ"

4 года назад
Grizzli19852020
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
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4 месяца назад
4 года назад
$100
7 дней
Очень качественный исполнитель. Все сделано идеально и за короткие сроки. Рекомендую. Обязательно обращайтесь. Не пожалеете!
Добрый, адекватный и приятный клиент. Отличное сотрудничество. Спасибо 😉

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