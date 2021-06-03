Нужен готовый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок1804 просмотра

Привет, мне нужен готовый сайт, либо дизайн сайта. Если у вас есть хорошо оформленная работа пришлите мне. Хочу купить у вас работу недорого) что бы увеличить портфолио на своем сайте. В дальнейшем возможно сотрудничество. Еще напишите примерный прайс на ваши услуги, что бы я мог ориентироваться какие проекты вы сможете брать.

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