Сайт с апи амазона

Требуется создать сайт, который будет работать с API amazon , подтягивать данные о товарах , заказах и т.д по определенным критериям.

Оплата поэтапно. Сроки желательно 1 месяц

Сделать нужно с точки зрения функционала полную копию сайта, который мы покажем.

Дизайн и пр не важны.