Разработка сайтов под ключ!👍 Грамотное программирование, профессиональная верстка и уникальный дизайн😎
Доброго времени суток✋
Меня зовут:
Дарья.
Создаю сайты с 2016г.
Сайты под ключ от дизайна до ведения.
Помощь в выборе домена и хостинга.
Цены: от 10 000р. (Всё оговаривается индивидуально в зависимости от сложности сайта).
Сроки: от 6 дней.
При больших заказах тех поддержка и правки по сайту в течение месяца БЕСПЛАТНО.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание сайта (figma, HTML-CSS, PHP, javascript)46 просмотров
- Создание сайта (figma, HTML-CSS, PHP, javascript)36 просмотров
- Создание сайта (figma, HTML-CSS, PHP, javascript)37 просмотров