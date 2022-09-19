Требуется добавить 900 товаров на два сайта на платформе Битрикс. Необходимо по 450 товаров на каждый сайт. Пример заполнения карточки товара доступен по ссылке. Более подробное техническое задание будет предоставлено. Оплата 15 рублей за карточку, возможна оплата картой или Юмани.