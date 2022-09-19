Описание карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок436 просмотров

Нужно создать весь текст описания для карточки товара на маркетплейсе, включая CEO ядро. Уникальность не менее 80%.

3 года назад
vash_gena
Геннадий 
39 лет
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Заявки фрилансеров

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7 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад

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