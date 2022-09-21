Спарсить характеристики на товары с сайта в CSV

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Завершен4 заявки184 просмотра

Требуется сайта донера спарсить характеристики, для добавления на существующие товары на нашем сайте 

https://prnt.sc/JcVzONUtPk5N

и еще артикул и код товара по ним мы будем соспоставлять товары 

https://prnt.sc/DTpcAiUPmunH

+ названия товаров

пример CSV файлика прикрепил на товар https://xn--80ad6ae.xn--90ais/katalog/bytovaya-tehnika/uborka/roboty-pylesosy/iclebo/iclebo-o5-wifi.html

по такому примеру нужно спарсить все товары 

3 года назад
xflyer
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Выбранный исполнитель

El1syum
Даниил 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Все сделано максимально быстро и в соответствии с техническим заданием. Рекомендую данного исполнителя!
ТЗ составлено максимально подробно, быстро выходит на связь и еще быстрее принимает работу. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
43 года
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Александр
 
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Сирожиддин
 
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2 года назад
3 года назад
El1syum
Даниил 
20 лет
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Был
2 года назад
3 года назад

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