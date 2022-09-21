Требуется сайта донера спарсить характеристики, для добавления на существующие товары на нашем сайте

https://prnt.sc/JcVzONUtPk5N

и еще артикул и код товара по ним мы будем соспоставлять товары

https://prnt.sc/DTpcAiUPmunH

+ названия товаров

пример CSV файлика прикрепил на товар https://xn--80ad6ae.xn--90ais/katalog/bytovaya-tehnika/uborka/roboty-pylesosy/iclebo/iclebo-o5-wifi.html

по такому примеру нужно спарсить все товары