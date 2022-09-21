Требуется разместить объявление на Авито с указанными данными и номером телефона. Оплата повторного размещения через месяц, если объявление продолжает быть активным. Быстрая проверка и отзыв через неделю после размещения.
Спарсить характеристики на товары с сайта в CSV
Требуется сайта донера спарсить характеристики, для добавления на существующие товары на нашем сайте
и еще артикул и код товара по ним мы будем соспоставлять товары
+ названия товаров
пример CSV файлика прикрепил на товар https://xn--80ad6ae.xn--90ais/katalog/bytovaya-tehnika/uborka/roboty-pylesosy/iclebo/iclebo-o5-wifi.html
по такому примеру нужно спарсить все товары
Выбранный исполнитель
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