El1syum

Даниил Комаров El1syum

 
19 летРоссия/Калуга
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Программист - разработчик на Python

Здравствуйте! Я пишу скрипты - парсеры на языке Python. Собираю информацию с различных интернет-магазинов, новостных страниц, информационных сайтов и т.д. Сохраняю информацию в удобном для Вас виде(xlsx, csv, json и т.п.). Интегрирую свои работы в Telegram ботов. Средняя цена за один сайт(без телеграм бота) - 1500Р.

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16700600039369
год в сервисе
Был
год назад
$20
9 баллов
год назад
Парсинг товаров с сайта
Задачу выполнил быстро, проблем не возникло :)
Отличный заказчик. Чётко составил ТЗ, быстро выходит на связь, адекватно отреагировал на увеличение сроков. Рекомендую!
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xflyer
Павел 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
год назад
Спарсить характеристики на товары с сайта в CSV
Все сделано максимально быстро и в соответствии с техническим заданием. Рекомендую данного исполнителя!
ТЗ составлено максимально подробно, быстро выходит на связь и еще быстрее принимает работу. Рекомендую заказчика!
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