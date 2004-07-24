Программист - разработчик на Python
Здравствуйте! Я пишу скрипты - парсеры на языке Python. Собираю информацию с различных интернет-магазинов, новостных страниц, информационных сайтов и т.д. Сохраняю информацию в удобном для Вас виде(xlsx, csv, json и т.п.). Интегрирую свои работы в Telegram ботов. Средняя цена за один сайт(без телеграм бота) - 1500Р.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
год назад
Задачу выполнил быстро, проблем не возникло :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко составил ТЗ, быстро выходит на связь, адекватно отреагировал на увеличение сроков. Рекомендую!
$30
10 баллов
год назад
Все сделано максимально быстро и в соответствии с техническим заданием. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
ТЗ составлено максимально подробно, быстро выходит на связь и еще быстрее принимает работу. Рекомендую заказчика!