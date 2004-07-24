Программист - разработчик на Python

Здравствуйте! Я пишу скрипты - парсеры на языке Python. Собираю информацию с различных интернет-магазинов, новостных страниц, информационных сайтов и т.д. Сохраняю информацию в удобном для Вас виде(xlsx, csv, json и т.п.). Интегрирую свои работы в Telegram ботов. Средняя цена за один сайт(без телеграм бота) - 1500Р.