Требуется заполнить карточки товара для нового магазина на платформе Wildberries. Включает в себя создание SEO-оптимизированного контента, чтобы привлечь больше клиентов и повысить видимость товаров в поисковых системах.
Добавить контент на сайт Bitrix
сайт на шаблоне Bitrix кодд.рф имеют удобный визуальный редактор и настройку шаблона
Необходимо наполнить/убрать добавить стандартные блоки/страницы/категории/товары
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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