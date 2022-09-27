Добавить контент на сайт Bitrix

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Завершен4 заявки238 просмотров

сайт на шаблоне Bitrix кодд.рф имеют удобный визуальный редактор и настройку шаблона

Необходимо наполнить/убрать добавить стандартные блоки/страницы/категории/товары

3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$20
1 день
все хорошо, спасибо за сотрудничество!
Всегда на связи. Рекомендую! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
3 года назад
Алла
 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
57 отзывов
3 года назад
Лучший контент-менеджер апреля
perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Медведев
 
26 лет
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Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
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