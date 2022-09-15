Доброго времени суток! Мы в поисках дизайнера на проектную работу для разработки продающей инфографики на карточки товаров на маркетплейсы.

Требуется дизайнер на постоянную работу, так как карточек товаров много и планируется регулярное обновление, улучшение карточек товаров.

Обязательно портфолио и примеры уже разработанных инфографик.

Ниша: Кухонная утварь, товар для сада и тп.

От вас:

1. Знание, опыт и понимание что можно и нужно внедрить, оптимизировать, чтобы возросли продажи.

2. Будет неоспоримым плюсом если умеете и готовы сделать анализ конкурентов, выявить их сильные стороны и внедрить в наши карточки товаров.

3. Желание и страсть к аналитике, достижению результата.

4. Сроки выполнения и стоимость вашей услуги за проект.

В дополнение просьба выполнить тестовое задание с фото, которые прикреплены к вакансии. Вся инфографика на ваше усмотрение. Это важно для того, чтобы мы понимали Ваш уровень работы!