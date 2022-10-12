Здравствуйте, необходимо спарсить категории товаров с сайта мебельной фабрики "Майя мебель".

Имя, фотографии, характеристики, описание. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в csv в разделе категория указать Загрузка. Фотографии должны быть также в папке категории. Например папка Прямые диваны и в ней два файла result.csv и папка images.

Категории которые необходимо спарсить:

ВСЕ ДИВАНЫ

Прямые диваны

Угловые диваны

Кухонные диваны

Детские диваны

Пуфы и банкетки

СТОЛЫ

Кухонные и обеденные

Журнальные и придиванные

Трансформеры

СТУЛЬЯ

Стулья из массива бука

Из пластика

Барные стулья из массива бука

Кресла из массива бука

Стулья из многослойной фанеры

Стулья на металлокаркасе