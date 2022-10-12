Требуется заполнение сайта текстами, включая рерайт мнений о различных площадках. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов. Умение работать в Word и высокая уникальность текста (95%+) обязательны.
Спарсить каталог товаров с сайта
Здравствуйте, необходимо спарсить категории товаров с сайта мебельной фабрики "Майя мебель".
Имя, фотографии, характеристики, описание. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в csv в разделе категория указать Загрузка. Фотографии должны быть также в папке категории. Например папка Прямые диваны и в ней два файла result.csv и папка images.
Категории которые необходимо спарсить:
ВСЕ ДИВАНЫ
Прямые диваны
Угловые диваны
Кухонные диваны
Детские диваны
Пуфы и банкетки
СТОЛЫ
Кухонные и обеденные
Журнальные и придиванные
Трансформеры
СТУЛЬЯ
Стулья из массива бука
Из пластика
Барные стулья из массива бука
Кресла из массива бука
Стулья из многослойной фанеры
Стулья на металлокаркасе
Выбранный исполнитель
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