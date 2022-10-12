Спарсить каталог товаров с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки296 просмотров

Здравствуйте, необходимо спарсить категории товаров с сайта мебельной фабрики "Майя мебель".

Имя, фотографии, характеристики, описание. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в csv в разделе категория указать Загрузка. Фотографии должны быть также в папке категории. Например папка Прямые диваны и в ней два файла result.csv и папка images.

Категории которые необходимо спарсить:

ВСЕ ДИВАНЫ

Прямые диваны

Угловые диваны

Кухонные диваны

Детские диваны

Пуфы и банкетки

СТОЛЫ

Кухонные и обеденные

Журнальные и придиванные

Трансформеры

СТУЛЬЯ

Стулья из массива бука

Из пластика

Барные стулья из массива бука

Кресла из массива бука

Стулья из многослойной фанеры

Стулья на металлокаркасе

3 года назад
starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

twopercent
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Андрей четко справился с задачей, рекомендую к сотрудничеству.
Всё супер

Заявки фрилансеров

Виталий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
twopercent
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Заполнить сайт текстом

    Требуется заполнение сайта текстами, включая рерайт мнений о различных площадках. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов. Умение работать в Word и высокая уникальность текста (95%+) обязательны.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер

    Открыта вакансия контент-менеджера для наполнения сайтов. Ищем кандидатов на постоянную основу, опыт работы не обязателен. Работа только для граждан РФ.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет-магазина на базе Prestashop 1.7.8.3

    Ищется специалист для наполнения интернет-магазина на базе Prestashop 1.7.8.3. Требуется опыт работы с SQL запросами и файлами CSV, а также создание единого файла CSV для загрузки информации из прайс-листов Excel. Стоимость услуг обсуждается.

    PrestaShopSQL
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить обьявление

    $5

    Задача заключается в размещении объявления на Авито с использованием предоставленных данных и указанием номера телефона. Оплата возможна повторно, если объявление остается активным через месяц. Предусмотрена быстрая проверка и отзыв спустя неделю после размещения.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Регистрация в справочниках фирм

    $8

    Требуется произвести размещение компании в 50 справочниках и каталогах. Обязательно заполнить отчет с указанием паролей и ссылок на карточки. Для площадок с модерацией необходимо сделать скриншоты. Стоимость выполнения задания составляет 500 рублей.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в создании shipping label на Амазон существует проблема в этом

    $25

    Требуется помощь в создании shipping label для Амазон и проверке листинга товара на наличие ошибок. Необходимо выявить и исправить ошибки в описании и настройках товара. Возможна работа через Skype для более детального обсуждения.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить информацию о компании на карточных сервисах

    Требуется разместить информацию о компании в карточных сервисах Яндекс карты, Дубль гис и Гугл бизнес. Необходимо заполнить текст, фото, контактные данные и ссылки на соцсети и сайт. Вся информация будет предоставлена. Укажите окончательную цену за выполнение работы.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Запостить статью на Тильде на нашем сайте (английский язык)

    Необходимо опубликовать статью на сайте с использованием платформы Тильда. Работа включает верстку текста с помощью стандартных блоков, добавление иллюстраций из бесплатных фотобанков, прописывание мета тегов и альтов к картинкам. В результате должна получиться красиво оформленная и читаемая статья на английском языке.

    Tilda
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить человека в Википедию

    Необходимо разместить информацию о человеке в Википедии. Все необходимые материалы, включая фотографии, уже подготовлены. Ожидается создание качественной и соответствующей требованиям статьи.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад