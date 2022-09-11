Необходимо произвести размещение компании в 50 справочниках и каталогах фирм.

Список площадок, данные для почты предоставляюОбязательно при выполнении задания необходимо заполнить файл отчет с указанием пароля для площадки, ссылку на карточку компании. Площадки с модерацией - сделать скриншот страницы.

По стоимости задания - 500 рублей т.е. 10 рублей за каждую площадку.

Просьба кто готов выполнить задание написать логин в телеграмм

Оплату могу произвести на Сбер, ВТБ, Райф