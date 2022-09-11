Регистрация в справочниках фирм

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок362 просмотра

Необходимо произвести размещение компании в 50  справочниках и каталогах фирм.

Список площадок, данные для почты предоставляюОбязательно при выполнении задания необходимо заполнить файл отчет с указанием пароля для площадки, ссылку на карточку компании.  Площадки с модерацией - сделать скриншот страницы.

По стоимости задания - 500 рублей т.е. 10 рублей за каждую площадку.

Просьба кто готов выполнить задание написать логин в телеграмм

Оплату могу произвести на Сбер, ВТБ, Райф

3 года назад
mixey777
Михаил 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
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3 года назад

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