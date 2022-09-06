Ищется специалист для массовой заливки товаров на сайт. Задача включает редактирование фото, загрузку на хостинг и внесение данных в Excel. Подробные инструкции и примеры будут предоставлены. Ожидаемое время работы — 2-4 часа. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Сбор номеров телефонов
Сбор номеров мобильных телефонов компаний и частных лиц, занимающихся ремонтом мягкой мебели (перетяжкой мебели). От исполнителя табличка со списком номеров и город. (Сайты, где подменные номера не подходят в качестве источника информации) В заявке от вас цена за 1 контакт.
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