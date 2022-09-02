Ищется специалист для массовой заливки товаров на сайт. Задача включает редактирование фото, загрузку на хостинг и внесение данных в Excel. Подробные инструкции и примеры будут предоставлены. Ожидаемое время работы — 2-4 часа. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Требуется оставить положительный отзыв на 2GIS/Яндекс - 5 шт.
Требуется оставить положительный отзыв на 2GIS/Яндекс - 5 шт. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов.
1. Предоставляем ссылку на объявление для отзыва;
2. Текст отзыва и фото предоставляются;
3. Предварительная переписка по объявлению (желание преобрести, уточнение наличия и цены, просмотр номера телефона, добавление в избранное);
4. На следующий день оставить отзыв.
Оплата сразу после размещения отзыва на площадке!
Заявки фрилансеров
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