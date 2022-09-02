Требуется оставить положительный отзыв на 2GIS/Яндекс - 5 шт.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок258 просмотров

Требуется оставить положительный отзыв на 2GIS/Яндекс - 5 шт. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов.

1. Предоставляем ссылку на объявление для отзыва;

2. Текст отзыва и фото предоставляются;

3. Предварительная переписка по объявлению (желание преобрести, уточнение наличия и цены, просмотр номера телефона, добавление в избранное);

4. На следующий день оставить отзыв.

Оплата сразу после размещения отзыва на площадке!

3 года назад
Olivkanyaf
Александр 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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29 лет
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26 лет
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
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11 лет в сервисе
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13 часов назад
27 отзывов
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