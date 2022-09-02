Поиск контактов ЛПР по готовому списку компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок211 просмотров

﻿Добрый день!

Мы агентство продуктовой разработки. На рынке уже 5 лет. Крупный и средний бизнес является нашими клиентами. Мы выстраиваем прямые продажи, сами выходим на лица принимающие решения (ЛПР), звоним им, пишем, добавляемся в друзья и предлагаем услуги нашей компании.

Для этого мы формируем сегмент в базу компаний 50-100 шт. и ищем по 2-3 человека в каждой компании.

После формирования списка контактов руководителей этой компании, наши менеджеры начинают активно писать/звонить им и продавать наши услуги.

Описание задачи: Есть готовый список компаний – потенциальных партнеров, которые нам интересны. В этих компаниях нужно найти контакты:

- ЛПР - это лицо, принимающее решение. Этот человек может быть совсем не заинтересован в сотрудничестве, но именно его подпись или благословенное “да” является главным. К ним относятся: ведущие менеджеры, руководитель компании или отдела, генеральный или коммерческий директора, председатель правления и т. д. Кроме того, в качестве ЛПР может выступать не один человек, а целый отдел (например, совет директоров).

- ЛВР - это лицо, влияющее на решение. Этот человек может не иметь полномочий и средств для заключения сделки, но именно он должен быть максимально замотивирован в этом, чтобы правильно повлиять на ЛПР. К ним относятся: партнерский менеджер, проектный менеджер, sales-менеджер, заместители руководителей, технические директора и т.д.

Что именно нужно найти по каждой компании:

- Имя, фамилию, должность 2-3 ЛПР или ЛВР;

- Email (проверенный);

- Ссылку на профиль в: instagram, Facebook, LinkedIn (если есть).

Писать и выходить на связь не нужно – это мы сделаем сами.

Что дам в помощь:

- Готовый алгоритм поиска и различные сервисы для поиска ЛПР и ЛВР;

- Обучающие видео по работе с некоторыми сервисами;

- Пример и шаблон для заполнения контактов (таблица в Google);

- Оплата за каждый найденный и верифицированный контакт (зависит от того, что удастся найти);

- Среднее время поиска контактов по одной компании 10-15 минут;- Средний заработок за 1 компанию – 100 рублей;

Пишите, звоните – будем рады обсудить, рассказать и поработать вместе.

3 года назад
oksana_sol
Оксана 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
3 года назад
Аделя
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Ираде
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оставить оценку

    $1

    Ищется фрилансер для выполнения оценки на Яндекс. Необходим опытный аккаунт знатока города с рейтингом не ниже 3. Работа связана с наполнением сайтов.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание отзывов на я маркете

    $1

    Требуется разместить 5 отзывов о робот-пылесосах на Я.Маркете с разных аккаунтов. Оплата 70 рублей за отзыв после модерации, которая занимает 1 день. Возможна предоплата за первый отзыв на основании скриншота.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставить отзыв на Авито

    Требуется оставить 5 положительных отзывов на Авито с разных аккаунтов. Ссылка на объявление и текст отзыва будут предоставлены. Необходима предварительная переписка по объявлению с вопросами о наличии и цене. Отзывы должны быть размещены на следующий день, оплата производится сразу после размещения.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт и публикация описания персонажей аниме

    Требуется отрерайтить описания 41 персонажа из аниме "Добро пожаловать в класс превосходства" и опубликовать на сайте. Оплата 10 руб. за каждую публикацию, всего 410 руб. Проверка рерайта должна быть не менее 80% на etxt или text.ru. Соблюдение оформления обязательно.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование карточек товара на маркетплейсах.

    $8

    Требуется редактирование карточек товара на маркетплейсах: заполнение обязательных полей и добавление фотографий. Оплата производится за 100 готовых карточек. Подробности уточняются в личных сообщениях.

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение сайта контентом + настройка сайта на ХОРОШОП

    Требуется администратор сайта на платформе ХОРОШОП для наполнения контентом, заливки прайсов и обновления информации. Обязанности включают контроль работоспособности протоколов обмена и наполненности CRM. Желательно знание ОпенКарт и 1с 8.3 УТП. Возможна удаленная работа или работа в офисе в Киеве.

    Opencart
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить статьи в новостном сайте на битрикс

    Необходимо разместить статьи на новостном сайте, работающем на Битрикс. Задача включает подбор трех качественных изображений для каждой статьи и их размещение в тексте согласно образцу. Укажите стоимость за одну страницу с учетом всех работ.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Авитолог (размещать объявления на авито)

    Требуется размещение объявлений на Авито для дизайн-студии, специализирующейся на кроватях. Необходимо составить описания и добавить фотографии. Ожидается качественное оформление и привлечение покупателей.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад