﻿Добрый день!

Мы агентство продуктовой разработки. На рынке уже 5 лет. Крупный и средний бизнес является нашими клиентами. Мы выстраиваем прямые продажи, сами выходим на лица принимающие решения (ЛПР), звоним им, пишем, добавляемся в друзья и предлагаем услуги нашей компании.

Для этого мы формируем сегмент в базу компаний 50-100 шт. и ищем по 2-3 человека в каждой компании.

После формирования списка контактов руководителей этой компании, наши менеджеры начинают активно писать/звонить им и продавать наши услуги.

Описание задачи: Есть готовый список компаний – потенциальных партнеров, которые нам интересны. В этих компаниях нужно найти контакты:

- ЛПР - это лицо, принимающее решение. Этот человек может быть совсем не заинтересован в сотрудничестве, но именно его подпись или благословенное “да” является главным. К ним относятся: ведущие менеджеры, руководитель компании или отдела, генеральный или коммерческий директора, председатель правления и т. д. Кроме того, в качестве ЛПР может выступать не один человек, а целый отдел (например, совет директоров).

- ЛВР - это лицо, влияющее на решение. Этот человек может не иметь полномочий и средств для заключения сделки, но именно он должен быть максимально замотивирован в этом, чтобы правильно повлиять на ЛПР. К ним относятся: партнерский менеджер, проектный менеджер, sales-менеджер, заместители руководителей, технические директора и т.д.

Что именно нужно найти по каждой компании:

- Имя, фамилию, должность 2-3 ЛПР или ЛВР;

- Email (проверенный);

- Ссылку на профиль в: instagram, Facebook, LinkedIn (если есть).

Писать и выходить на связь не нужно – это мы сделаем сами.

Что дам в помощь:

- Готовый алгоритм поиска и различные сервисы для поиска ЛПР и ЛВР;

- Обучающие видео по работе с некоторыми сервисами;

- Пример и шаблон для заполнения контактов (таблица в Google);

- Оплата за каждый найденный и верифицированный контакт (зависит от того, что удастся найти);

- Среднее время поиска контактов по одной компании 10-15 минут;- Средний заработок за 1 компанию – 100 рублей;

Пишите, звоните – будем рады обсудить, рассказать и поработать вместе.