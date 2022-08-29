Оставить отзыв на Авито

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Закрыт13 заявок401 просмотр

Требуется оставить положительный отзыв на Авито - 5 шт. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов.

1. Предоставляем ссылку на объявление для отзыва;

2. Текст отзыва и фото предоставляются;

3. Предварительная переписка по объявлению (желание преобрести, уточнение наличия и цены, просмотр номера телефона, добавление в избранное);

4. На следующий день оставить отзыв.

Оплата сразу после размещения отзыва на площадке!

3 года назад
guest_16617670157892
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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26 лет
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