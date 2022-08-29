Ищется контент-менеджер для ведения нескольких телеграм-каналов на тему криптовалют. Необходимы знания фьючерсной торговли и базовые навыки работы в Photoshop. Публикации должны выходить раз в 2 дня. Условия работы — неполный рабочий день с договорной зарплатой, зависящей от навыков исполнителя.
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Требуется оставить положительный отзыв на Авито - 5 шт. Отзывы должны быть размещены с разных аккаунтов.
1. Предоставляем ссылку на объявление для отзыва;
2. Текст отзыва и фото предоставляются;
3. Предварительная переписка по объявлению (желание преобрести, уточнение наличия и цены, просмотр номера телефона, добавление в избранное);
4. На следующий день оставить отзыв.
Оплата сразу после размещения отзыва на площадке!
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