Нужно писать и размещать отзывы на разных сайтах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок389 просмотров

Нужно писать и размещать отзывы , ссылки предоставляю. Только российские ip.От 18лет.

3 года назад
guest_16376512723595
3 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Тимофей
 
25 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
Марина
 
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3 года назад
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Денис
 
23 года
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3 года назад
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3 года назад
Андрей
 
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Лилия
 
27 лет
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Михаил
 
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Никита
 
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