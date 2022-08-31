Требуется оставить 5 положительных отзывов на Авито с разных аккаунтов. Ссылка на объявление и текст отзыва будут предоставлены. Необходима предварительная переписка по объявлению с вопросами о наличии и цене. Отзывы должны быть размещены на следующий день, оплата производится сразу после размещения.
Написание отзывов на я маркете
Необходимо разместить отзывы о робот-пылесосах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв (всего 5 штук на данный момент). Под разными аккаунтами! Количество ссылок меняется каждые 7-10 дней. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день. Либо первый отзыв могу оплатить сразу на основании скриншота,чтобы Вы не сомневались в моей платежеспособности. 1 отзыв 70 рублей. примерно 200 символов +-
Заявки фрилансеров
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