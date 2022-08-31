Написание отзывов на я маркете

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Закрыт17 заявок399 просмотров

Необходимо разместить отзывы о робот-пылесосах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв (всего 5 штук на данный момент). Под разными аккаунтами! Количество ссылок меняется каждые 7-10 дней. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день. Либо первый отзыв могу оплатить сразу на основании скриншота,чтобы Вы не сомневались в моей платежеспособности. 1 отзыв 70 рублей. примерно 200 символов +-

3 года назад
guest_16080396306413
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николя
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Фарид
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аббос
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артур
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
41 отзыв
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Юлия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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